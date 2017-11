Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu: A análise das disputas na faixas-preta

Share it

Grandes emoções nos aguardam para a edição de 2017 do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. O torneio tem início nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, com os faixas-brancas e roxas, mas é no sábado, dia 11, que os melhores faixas-pretas do mundo entram em ação para disputar o ouro e os prêmios em dinheiro da competição.

GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e fez uma prévia do que esperar de cada divisão, no masculino e no feminino. Confira abaixo e deixe sua opinão com os favoritos nos comentários!

MASCULINO PRETA

56kg

A dupla da GFTeam João Nakamura (já ranqueado na UAEJJ) e José Carlos Lima (Campeão mundial na marrom e campeão no Grand Slam de Los Angeles) promete sacudir a divisão, com outros nomes que devemos ficar de olho, como Paulo Pizziali (Nova União) e José Carlos Filho (Pr1mera).

62kg

João Miyao (Cícero Costha) entra como favorito na divisão, juntamente dos companheiros de equipe já locais no Grand Slam do Rio Hiago George e José Thiago. Outro atleta que pode embolar a categoria é Hiago Sousa (Alliance).

69kg

Campeão no ano passado, Isaque Paiva (Saikoo) terá mais desafios este ano para defender seu título. Um dos que chegam forte na categoria é Fernandinho Vieira (Carlos Holanda JJ), campeão mundial da IBJJF que vem embalado por outros títulos na temporada, além da fera Rafael Mansur (NS Brotherhood).

77kg

Com grandes nomes como Jaime Canuto (GFTeam), Celsinho Venicius (Ryan Gracie), Luan Carvalho (Nova União) e Hugo Marques (Soul Fighters), a divisão até 77kg promete ser uma das mais inflamadas da competição.

85kg

Feras do calibre de Isaque Bahiense (Alliance), Ruan Oliveira (Soulfighters), Vinicius Marinho (GFTeam), Thiago Sá (Checkmat) e Gustavo Braguinha(NS Brotherhood) fazem desta divisão uma das mais abertas do torneio.

94kg

Terror dos campeonatos na Europa, o polonês Adam Wardzinski (Zlomiarz Team Gdansk) chega para disputar seu primeiro torneio no Brasil como faixa-preta. Contudo, a fera não terá vida fácil, já que na mesma divisão ele encontrará cascas-grossas como Xande Ribeiro (Ribeiro JJ), Lucas Hulk (Atos), Patrick Gáudio (GFTeam) e Dimitrius Sousa (Alliance).

110kg

Na divisão mais pesada do masculino, os gigantes Alexander Trans (GFTeam) e Igor Silva (Commando Group) se juntam a feras como Igor “Tigrão” (NS Brotherhood), Gustavo Elias (Ribeiro JJ) e Guilherme Cordiviola (GFTeam).

FEMININO MARROM/PRETA

49kg

Três nomes da GFTeam estão na chave: Thamires Aquino, e as faixas-marrons Mayssa Bastos e Tamiris Vieira.

55kg

Em divisão apenas com faixas-marrons, a fera Gabriela Fechter (Checkmat) entra como favorita na chave com quatro atletas.

64kg

Divisão da morte no feminino conta com nomes como Bia Mesquita (Gracie Humaitá), Luiza Monteiro (NS Brotherhood), Bia Basílio (Almeida JJ) e a ex-desafiante ao cinturão do UFC Jéssica Andrade (PRVT).

70kg

Em divisão recheada, nomes como Ana Carolina Vieira (GFTeam), Renata Marinho (Alliance), Glaucia Braga (Gracie Barra), Julia Boscher (Soul Fighters), Erin Herle (Alliance)

90kg

Feras como Claudia do Val (De la Riva), Samela Sohamy (Ribeiro JJ), Brenda Heler (Gracie Humaitá), Karlona Hipólito (Top Brother) e Carina Santi (G13) chegam com destaque na divisão.