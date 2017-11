Jiu-Jitsu na Estrada: o projeto social em Porto Alegre que abriga jovens no dojô

Share it

O faixa-preta Eduardo Oliveira, que comanda o Projeto Social Gaditas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma missão além de ensinar o Jiu-Jitsu: transformar vidas com o esporte.

Com dois filhos biológicos e dois adotivos, Eduardo e sua esposa decidiram que o tatame do projeto seria lar para mais alguns meninos e meninas. São treze deles, que além das aulas recebem carinho, comida, roupas e tudo mais que é doado para o projeto.

Nossos parceiros do Jiu-Jitsu na Estrada visitaram o professor Eduardo, e este contou um pouco mais da sua missão em resgatar jovens para morar no Projeto Gaditas e a chance que eles têm por lá de aprender a arte suave e cultivar as coisas boas da vida. Confira!