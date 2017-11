Jiu-Jitsu: GMI Roberto Ferraz ensina estrangulamento com ataque duplo na GB Leblon

Share it

Nosso time de associados está sempre com a cabeça em você, nobre leitor de GRACIEMAG, para trazer as melhores opções de posições e truques para afiar o seu Jiu-Jitsu. Na aula de hoje, dois professores de alto calibre mostram um estrangulamento para pegar todo mundo nos treinos e também nos torneios.

O faixa-preta Roberto Ferraz, professor GMI da Gracie Barra Leblon, escalou o não menos fera Alexandre Café, e a aula traz um macete inteligente para finalizar com a lapela do adversário.

Roberto mostra como liberar a lapela e trazer o adversário para perto, e assim passar o pano de uma das mãos para a outra com a intenção de estrangular. A defesa, já prevista na posição, é usada como vantagem para desequilibrar o oponente e dar ainda mais ajuste no golpe, que pega rápido.

O outra cenário, no qual o adversário faz a defesa com o uso do braço oposto, abre mais um leque de opções para pegar: além de estrangular, o atacante pode também puxar o braço e finalizar na alavanca.

Ficou curioso? Confira no vídeo abaixo a finalização com ataque duplo de Roberto Ferraz e não deixe de agendar uma visita para conhecer outros golpes eficientes com o professor!

