Jiu-Jitsu: Georges St-Pierre e o mata-leão que apagou Bisping no UFC 217

Share it

Em noite de gala no UFC 217, realizado no último sábado, no Madison Square Garden, em Nova York, Georges St-Pierre voltou para o octógono com o pé direito. Após quase 4 anos longe dos cages, o canadense ex-campeão dos meio-médios fez o seu retorno contra Michael Bisping, em combate que valeu o cinturão dos médios, e o Jiu-Jitsu forte do pupilo de Renzo Gracie e John Danaher foi posto em prática.

No duelo, GSP começou com o controle do centro do cage. Algumas trocas de soco da média para a curta distância rolaram entre os atletas, mas sem real perigo de nocaute. Bisping voltou mais esperto na segunda etapa. Com leve cansaço do canadense, o cipriota naturalizado inglês atacou melhor na trocação e, mesmo derrubado no single leg, não se rendeu e voltou a pontuar em pé.

No terceiro assalto, St-Pierre não pensou duas vezes e levou logo para o solo no single-leg. Bisping se movimentou bem com as costas no solo e levantou, mas um cruzado forte de GSP levou o campeão ao chão novamente, e este acabou por ter o canadense nas suas costas. De lá, GSP aplicou o mata-leão da vitória: após passar o braço, Bisping não bateu e dormiu no estrangulamento. Vitória de Georges, que agora se coloca ao lado de Randy Couture, BJ Penn e Conor McGregor como campeão em duas categorias diferentes do UFC.

Confira no vídeo abaixo o legdrag e a finalização certeira de GSP!

.

Chegou a revista digital GRACIEMAG. Clique abaixo e leia no seu celular!