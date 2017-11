Aprenda com a primeira aula de Roberto Gordo na GMI Start BJJ

Share it

Depois de longa temporada em Abu Dhabi, Roberto “Gordo” Correa chegou à Flórida com a missão de ensinar o seu fino Jiu-Jitsu na nossa GMI Start BJJ.

A academia, tocada por Rafael “Gordinho”, já estava em plena atividade, mas a chegada do popularizador da meia-guarda promete dar ainda mais refino ao ensino do Jiu-Jitsu em Pembroke Pines.

Para sua aula de estreia no dojô, Gordo contou com a presença de Zé Mario Sperry, célebre campeão mundial absoluto em 1998 formado por Carlson Gracie, além de um exército de alunos, famintos para aprender as artimanhas de Gordo.

No vídeo, você confere a primeira aula do professor na nova academia. Veja e visite nosso catálogo GMI, com algumas das melhores academias de Jiu-Jitsu do Brasil e do mundo.