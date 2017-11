Léo Leite perde invencibilidade no Bellator 186; Ryan Bader defende cinturão

Share it

Noite de grandes emoções, duas disputas de cinturão e estreia com gosto amargo no Bellator 186, realizado nessa sexta-feira, dia 3 de novembro, na Pensilvânia.

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, Leonardo Leite partiu para seu debute na organização com um cartel invicto de 10 lutas. Pela frente, o brasileiro teve Phil Davis, ex-atleta do UFC e ex-campeão do Bellator na divisão em que lutaram, a dos meio-pesados.

Mesmo como um peso médio de origem, Léo não descartou a oportunidade de estrear no Bellator e se jogou de cabeça no desafio de subir de categoria, para assim disputar com Phil um possível atalho até o cinturão. Contudo, o andamento da luta não foi como o fã de Jiu-Jitsu esperava.

Craque nas quedas e finalizações, Léo não conseguiu impor o seu ritmo. Mesmo com boas tentativas de derrubar próximo à grade, o ensaboado e bom de base Davis evitou todas as investidas. Na trocação, com superioridade na longa distancia e agilidade para rechaçar as combinações de Léo, o americano também levou vantagem. No fim dos três assaltos, Davis ficou com a vitória na decisão unânime.

Na luta principal, Ryan Bader defendeu o cinturão dos meio-pesados, ao dominar na posição lateral e castigar Linton Vassell com socos por cima no segundo assalto e conseguir o nocaute técnico. Já na luta coprincipal, Ilima-Lei Macfarlane aplicou um belo armlock do triângulo para bater Emile Ducote pelo cinturão inaugural dos pesos-moscas.

Confira abaixo os resultados completos!

Bellator 186

Pensilvânia, EUA

3 de novembro de 2017

Ryan Bader venceu Linton Vassell por nocaute técnico aos 3min58s do R2

Ilima-Lei Macfarlane finalizo Emily Ducote no armlock do triângulo aos 3min42s do R5

Phil Davis venceu Leonardo Leite na decisão unânime dos jurados

Ed Ruth nocauteou Chris Dempsey aos 27s do R2

Saad Awad venceu Zach Freeman por nocaute técnico a 1min07s do R1

Card preliminar

Mike Wilkins finalizou Brett Martinez no mata-leão a 1min09s do R2

Michael Trizano finalizou Mike Otwell no triângulo de mão aos 2min07s do R2

Dominick Mazzotta venceu Matt Lozano por nocaute técnico (interrupção médica) aos 2min37s do R1

Logan Storley venceu Matt Secor na decisão unânime dos jurados

Tywan Claxton nocauteou Jonathan Bowman a 1min29s do R1

Frank Buenafuente venceu Francis Healy na decisão unânime dos jurados