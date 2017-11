Jiu-Jitsu: A pressão de Otávio Nalati pelo ouro no Rio BJJ Pro

Share it

Etapa carioca do torneio da IBJJF que paga belos prêmios em dinheiro, o Rio BJJ Pro já se tornou ponto certo para reunir as maiores feras do Jiu-Jitsu nacional e internacional.

Um desses craques é Otávio Nalati, atleta da equipe Lloyd Irvin, que fez bonito na faixa-preta e levou para casa os 4 mil reais da premiação, no torneio que rolou no último final de semana, no Tijuca Tênis Clube.

Para ficar com o cheque e o topo do pódio, Nalati teve de enfrentar ninguém menos que Dimitrius Souza, craque da Alliance e um dos principais campeões do circuito nacional.

Para vencer, Nalati caprichou na pressão por cima, diminuiu com eficiência o espaço de Dimitrius por baixo e anulou o jogo forte de guarda do competidor da Alliance.

Confira no vídeo abaixo a técnica e a pressão de Otávio Nalati, campeão pesadíssimo do Rio BJJ Pro!