Carlão Barreto encara ex-UFC em duelo de lendas no Grand Slam de Jiu-Jitsu do Rio

Uma das grandes atrações do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour – Rio de Janeiro, será o desafio de “Lendas do Jiu-Jitsu”. Desta vez, o torneio promoverá um duelo entre dois ex-campeões peso pesado da arte suave: Carlão Barreto x Rafael Carino. O evento será realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra (RJ), entre 10 e 12 de novembro.

Comentarista do canal Combate e vice-presidente da Confederação Brasileira de MMA Desportivo (CBAMM), Carlão Barreto agradeceu a Rodrigo Valério e Elias Eberhard, organizadores da etapa carioca do Grand Slam World Tour, pelo convite e revelou que esse era um grande desejo seu.

“Estava com muita saudade da adrenalina de competição. Apesar do dia a dia super corrido, tenho me dedicando bastante para esse desafio diante do Rafael Carino. Quando recebi o convite do Rodrigo e do Elias para fazer parte do Legends, fiquei muito envaidecido. O sonho de voltar a lutar estava muito grande. Estou voltando por mim, pela minha família, alunos e fãs. Esse era um pedido constante deles”, disse Carlão.

Oriundo da lendária equipe Carlson Gracie, Carlão Barreto terá pela frente um ex-atleta do UFC e representante de umas das principais escolas do Jiu-Jitsu brasileiro: a Nova União. Carlão prega muito respeito a Carino e prevê uma guerra para sair vencedor da disputa.

“Estou pronto para fazer uma grande batalha. O Carino é um grande lutador e será um oponente da melhor qualidade. Vou dar o meu máximo para proporcionar um grande espetáculo e sair daquele tatame de braços erguidos. O Jiu-Jitsu é uma família e essa competição será uma grande festa da arte suave. O leão é velho, mas ainda morde”, concluiu.

Além do Brasil, o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour sedia etapas no Japão, Estados Unidos, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos. Organizado em parceria pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ) e a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF), o torneio distribuirá 125 mil dólares em premiações.

Serviço

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour – Rio de Janeiro

Data: 10, 11 e 12 de novembro

Local: Arena Carioca 1 (Parque Olímpico da Barra)

Inscrições: www.fbjj.org.br

Entrada Franca

(Fonte: Assessoria de imprensa)