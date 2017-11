Rodolfo Vieira ensina passagem com montada na GMI Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro

Share it

Mesmo com sua migração para o MMA, o craque Rodolfo Vieira não deixa suas raízes no Jiu-Jitsu, e vez ou outra viaja para realizar um de seus lotados seminários pelo Brasil.

Em sua mais recente aula, na Escola Brasileira de Jiu-Jitsu, do nosso GMI Edgar Guimarães, Rodolfo mostrou um lance valioso que usou no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, e a transição pode ser o detalhe que faltava no seu jogo por cima.

Na filmagem, produzido pela nossa correspondente no sul do Brasil Camila Nobre, você pode ver os detalhes da poderosa passagem de guarda do faixa-preta do mestre Júlio César, a qual abre caminho diretamente para a montada. Vale lembrar que trata-se de uma passagem de guarda com esgrima dupla, levando o passador diretamente para a montada em posição que vale sete pontos (três da passagem e quatro da montada).

Confira o lance, gravado na nossa GMI em Blumenau, Santa Catarina, e tenha mais esta arma no seu jogo por cima!