Vídeo: O treino explosivo de André Galvão e Erberth Santos no Jiu-Jitsu

Pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu e astro na capa da GRACIEMAG, André Galvão trouxe lições valiosas para você, amigo leitor, após conquistar mais um título no ADCC.

Um desses segredos, segundo Galvão, é treinar duro, com adversários que possam agregar ao seu jogo. Seguindo essa linha de raciocínio, temos no vídeo abaixo um treininho explosivo de André Galvão com Erberth Santos, atual campeão mundial peso pesado da IBJJF.

A atividade, que rolou no QG da Atos Jiu-Jitsu, mostrou um duelo forte com trocas intensas de pegadas e tentativas de avanço nas posições. Sem deixar espaço, ambos os atletas jogaram no erro do adversário, para assim chegar nas suas posições de vantagem e até finalizar.

