Lutador do UFC, Godofredo Pepey se inscreve e convoca atletas para o Classic BJJ Pro

Share it

Em sua segunda edição, agendada para o feriado do dia 15 de novembro, o já tradicional Classic BJJ Pro GI e No GI promete um espetáculo de Jiu-Jitsu.

Organizado no ginásio da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, o torneio contará com 6 a 8 áreas (dependendo do número de inscritos), isenção de taxa de inscrição para deficientes físicos, arbitragem qualificada, ambulância com socorristas, medalhas exclusivas, kimonos para os primeiros colocados dos absolutos adulto, 50% do arrecadado para o restante dos abertos e pontuação alta no Ranking MEIAGUARDA.

A expectativa para o torneio é de um grande número de inscritos, tanto que até o atleta do UFC Godofredo Pepey já confirmou presença e aproveitou o espaço para convocar sua equipe e todos os praticantes de Jiu-Jitsu do estado do Ceará.

Não fique de fora. Salve a data em sua agenda de competições e suba no Ranking MEIAGUARDA! Inscreva-se já nas lojas TOGO, OSS, Moringa ou Fort Nutri. Confira os valores da inscrição com desconto até o dia 7 de novembro. O prazo final é no dia 11 de novembro.

Categoria – 50 reais

Absoluto – 30 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – 90 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – 140 reais

Projeto Social – 25 reais

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 98954-3813, ou no site www.meiaguarda.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)