GMI: Surf Jiu-Jitsu House abre com festa em São Conrado

Share it

Num sofá de frente para a piscina, o patriarca da família, grande mestre Robson Gracie conversava sobre Jiu-Jitsu e MMA com uma de suas filhas e com alguns juristas. Entre pranchas de surfe, Flávio Canto ouvia histórias de alguns notórios caçadores de ondas gigantes. No outro extremo do casarão, a supermodelo internacional Daniella Sarahyba ficava de olho na filha pequena, que queria correr pelos tatames.

Foi assim, com pompas e convidados de esferas variadas, que foi inaugurada na última semana a novíssima Surf Jiu-Jitsu House, confortável casa de treinos com dojô e sala de fisioterapia em São Conrado. A proposta do espaço, uma parceria entre as feras Ian Robert Dugubras, Eraldo Gueiros e o professor Vitor Terra, é receber os amigos num espaço mais voltado para aulas particulares, seminários privados e trocas de ideia entre empresários, surfistas e faixas-pretas.

A especialidade de Vitor Terra, que comanda o dojô da casa, é a defesa pessoal para todas as idades, mas o jovem faixa-preta, que volta e meia compete, se mantém atualizado sobre as técnicas em uso nos campeonatos.

Eraldo Gueiros, também faixa-preta, tem mantido a forma no espaço, entre uma viagem e outra em busca de ondas perfeitas. “Do mesmo modo que os lutadores de Jiu-Jitsu procuram as ondas para relaxar, a gente procura o Jiu-Jitsu para descarregar o estresse do dia a dia”, contou Eraldo, que estava de partida para alguns dias de surfe no Havaí.

Siga a Surf Jiu-Jitsu House, nossa GMI, no Instagram, clicando aqui.