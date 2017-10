Kyra Gracie recebe 200 mulheres para aulão de Jiu-Jitsu no outubro rosa

Share it

Kyra Gracie ministrou um aulão de Jiu-Jitsu para 200 mulheres no último sábado, dia 28, em São Paulo, na academia Alliance. O evento foi uma iniciativa da atleta com Fabio Gurgel em comemoração ao Outubro Rosa, com o objetivo de incentivar e inspirar a prática de Jiu-Jitsu entre mulheres.

“Já tive que escutar que ninguém teria aula de Jiu-Jitsu com uma mulher e que eu iria morrer de fome porque não ganharia um real com a luta. As fotos desse evento são a resposta para quem me falou isso”, afirma Kyra.

Atualmente, Kyra é a embaixadora e porta-voz das mulheres no Jiu-Jitsu. A lutadora teve que combater o preconceito dentro da própria família, o que deu muita motivação para que ela conquistasse seus objetivos. “Meu foco é disseminar a arte suave e ajudar para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, no mundo dos esportes e fora dele. Lugar de mulher é no tatame, ou onde ela quiser!”, afirma.

Além da atividade ser altamente benéfica para a saúde e para o corpo, o Jiu-Jitsu também é ótimo para a defesa pessoal, o que acaba sendo um grande diferencial para mulheres que querem aprender algum tipo de luta. “No Jiu-Jitsu, por meio de alavancas, podemos neutralizar e controlar pessoas muito maiores e mais fortes que nós, ou seja, é ideal para mulheres”, explica Kyra.

(Fonte: Assessoria de imprensa)