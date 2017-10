Roberto Gordo comenta saída do comando técnico dos Emirados Árabes e vai ensinar Jiu-Jitsu nos EUA

Share it

Depois de dois anos treinando os atletas dos Emirados Árabes, o faixa-preta Roberto “Gordo” Correa não é mais o coordenador técnico da equipe de Jiu-Jitsu do país. O professor, com 25 anos de experiência, está trocando de ares e vai ensinar nos Estados Unidos, mais precisamente numa das filiais da Start Jiu-Jitsu, em Sunrise, Flórida.

“Encerramos o contrato após dois anos, e vida que segue”, diz Gordo. “Estávamos conversando para quem sabe renovarmos, mas havia pequenas insatisfações das duas partes. No fim, acabamos decidindo assim. Foi uma experiência excelente, fiz alguns grandes amigos e aprendi muito sobre trabalho em conjunto e treinamento ao ser head-coach de uma seleção nacional. Foi bacana representar um país como Abu Dhabi nos tatames, e um grande aprendizado para a vida.”

Gordo agora volta à vida normal numa academia, mas já tem desafios à frente, ao redor do octagon do UFC:

“Eu tinha há tempos a ideia de ir ensinar nos Estados Unidos, até que surgiu o convite para ser o treinador dos atletas dos Emirados, e aceitei o desafio. Meu irmão (Rafael Gordinho) tem duas academias na Flórida, a Start Jiu-Jitsu, e vou tocar uma delas. O plano é dar um gás de lá também na minha associação de academias. Volto à ativa normalmente, temos em breve as lutas do Braga Neto (9 de dezembro, no UFC Fresno) e do Rafael dos Anjos (16 de dezembro, no UFC Winnipeg) e estarei no córner deles”.