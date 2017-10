Keenan Cornelius finaliza Erberth Santos em evento de Jiu-Jitsu nos EUA

Share it

Dois craques da arte suave colidiram sem limite de peso neste final de semana, em Long Beach, na Califórnia. Keenan Cornelius, americano conhecido por suas guardas inventivas e finalizações precisas, encarou Erberth Santos, atual campeão mundial peso pesado da IBJJF.

O duelo rolou no SJJIF Worlds, na final do absoluto faixa-preta. Para sair com a vitória, Keenan teve a frieza de se desvencilhar da perigosa guarda 50/50 de Erberth, levantar, puxar para a guarda com lapela, pegar as costas e finalizar no mata-leão.

Veja o lance no vídeo abaixo e estude os movimentos deste belo combate!