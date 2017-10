Jiu-Jitsu: Estude o bote no mata-leão com Antônio “Cara de Sapato” no UFC SP

Share it

Em ação no UFC São Paulo, realizado no último sábado, dia 28, o faixa-preta Antônio “Cara de Sapato” mostrou mais uma vez que o seu Jiu-Jitsu continua afiado, mesmo com a adaptação para as grades do MMA. Campeão Pan-Americano de Jiu-Jitsu, o ex-atleta da Checkmat, hoje integrante da ATT ao migrar para o octógono, deu uma aula de chão no combate contra Jack Marshman.

O duelo do card preliminar não se estendeu além do primeiro assalto. Após chegar ao solo e logo ganhar a montada, Cara de Sapato posturou e soltou golpes por cima, o que fez Marshman girar e entregar o domínio das costas ao exímio finalizador. Com um bote certeiro, Cara de Sapato passou o braço por baixo do queixo adversário e, com o mata-leão muito bem encaixado, pouco fez pressão para conseguir os três tapinhas que indicaram o fim do combate.

Reveja no vídeo abaixo a progressão e o mata-leão de Antônio “Cara de Sapato” no UFC São Paulo!

UFC Fight Night: Machida x Brunson

Ginásio do Ibirapuera, São Paulo-SP

28 de outubro de 2017

Derek Brunson nocauteou Lyoto Machida aos 2min30s do R1

Colby Covigton venceu Demian Maia na decisão unânime dos jurados

Pedro Munhoz finalizou Rob Font na guilhotina aos 4min03s do R1

Francisco Massaranduba venceu Jim Miller na decisão unânime dos jurados

Thiago Marreta venceu Jack Hermansson por nocaute técnico aos 4min59s do R1

John Lineker venceu Marlon Vera na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Vicente Luque finalizou Niko Price no triângulo de mão aos 4min08s do R2

Antônio Cara de Sapato finalizou Jack Marshman no mata-leão aos 4min30s do R1

Jared Gordon venceu Hacran Dias na decisão unânime dos jurados

Elizeu Capoeira venceu Max Griffin na decisão unânime dos jurados

Deiveson Figueiredo venceu Jarred Brooks na decisão dividida dos jurados

Marcelo Golm finalizou Christian Colombo no mata-leão aos 2min08s do R1