Escape da imobilização do judô – e não tenha medo do Halloween

Share it

Você já ficou preso por baixo, seu adversário te imobilizando feito um judoca?

Lá atrás, em 1996, o holandês Remco Pardoel visitou a Gracie Barra e usou bastante esta posição. Ele era um veterano do UFC, e uma vez aplicou esta técnica no Octagon para distribuir um monte de cotoveladas e nocautear Orlando Wiet.

Renzo também treinou com Remco e usou uma técnica suave para sair fácil dali.

“Eu levanto as minhas pernas, e quando elas descem, eu saio do caminho. Toda a alavanca dele depende de eu estar ali. Então no momento que eu levanto e me mexo, estou fora”.

Este vídeo é um entre outros 228 do curso “Renzo Gracie – Dominando o Jiu-Jitsu“. Especificamente o quinto vídeo da aula 19, “Saídas de Gravata”.

Não é uma saída de gravata. Por isso incluímos como um bônus na aula 19, já que também é uma situação amedrontadora. Especialmente quando você está treinando com alguém mais pesado que você, e ele chega ali.

Então aprenda a sair dali após assistir a este vídeo acima.

Se você gostar, faça um favor a si mesmo e se empodere com “Renzo Gracie – Dominando o Jiu-Jitsu” ao assistor o curso todo, lembrando os conceitos e praticando os movimentos.

Após concluir, nós garantimos que você não vai mais se assombrar com nenhum fantasma em qualquer situação que envolva um combate direto com outra pessoa.

Encare isto com um presente de Halloween para você. O curso inteiro “Renzo Gracie – Dominando o Jiu-Jitsu” por apenas R$ 60,00. Menos de 27 centavos por vídeo.

Mas é assustador pois a oferta vai simplesmente desaparecer após a meia-noite de terça-feira. Então aja agora e se empodere investindo apenas R$ 60 nas suas habilidades no Jiu-Jitsu.

PS. O curso tem 24 aulas. Cada aula compreende diversos vídeos, num total de 228. Todos os movimentos e conceitos foram cuidadosamente selecionados por Renzo Gracie. E tudo por R$ 60, mas você tem que agir agora, antes que a oferta desapareça.