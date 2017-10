Bia, Nalati, Canuto, Isaque e mais campeões do Rio BJJ Pro de Jiu-Jitsu

Share it

A elite do Jiu-Jitsu marcou presença no Rio BJJ Pro da IBJJF, importante evento do calendário da arte suave que, além de consagrar os melhores competidores de suas respectivas categorias, entregou aos melhores belos prêmios em dinheiro.

O torneio, realizado no último final de semana, nos dias 28 e 29 de outubro, no Tijuca Tênis Clube, contou com premiação aos campeões absolutos da faixa-azul até a faixa-preta no feminino, enquanto o masculino, sem disputas no aberto, premiou os campeões de quatro categorias de peso.

Entre os homens, tivemos Otávio Nalati (Lloyd Irvin), campeão no pesadíssimo ao superar Dimitrius Souza (Alliance); Guilherme Santos (Alliance), ouro no peso pesado ao bater Vinícius Marinho (GFTeam); Jaime Canuto (GFTeam), dono do título entre os médios ao superar Celsinho Venícius (Ryan Gracie); e Isaque Paiva (Saikoo) campeão no peso-pena ao vencer Raphael Cadena (A2 Jiu-Jitsu). Cada campeão no masculino faixa-preta adulto levou 4 mil reais, e os vice-campeões ficaram com mil reais.

No feminino faixa-preta absoluto, Beatriz Mesqueita foi o nome de destaque. A fera da Gracie Humaitá mais uma vez botou seu fino Jiu-Jitsu em ação e finalizou Joaquina Bonfim (ZR Team) no armlock para ficar com o ouro e o prêmio de 1.5 mil reais.

Outros destaques ficaram para nossos GMIs cascas-grossas que fizeram bonito na divisão de master. No master 1 peso médio, Guilherme Iunes, da Gracie Barra Bandeirantes, ficou com o primeiro lugar do pódio. Ainda no master 1, no peso pesado, foi a vez de Alberto Ramos, da GFTeam Cascadura, brilhar e faturar mais um ouro para o seu currículo.

Veja abaixo os resultados da faixa-preta e para conferir todos os campeões, clique aqui!

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

2 – Raphael da Costa Cadena – A2 Jiu-Jitsu

3 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

3 – Pedro Paulo Dias Clementino – Caio Terra Association Brasil

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Jaime Soares Canuto – GF Team

2 – Celso Venicius Alves Pinho Júnior – Ryan Gracie Team

3 – Luan de Carvalho Alves – Nova União

3 – Sandro Gabriel Vieira – Caio Terra Association Brasil

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Guilherme Augusto Soares Santos – Alliance SP

2 – Vinícius Tavares Marinho – GF Team

3 – Hebert Penido das Dores Junior – Gracie Barra

3 – Marcus Vinicius Lopo Ruiz – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

2 – Dimitrius Soares Souza – Alliance SP

3 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

3 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team Recreio

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

2 – Marília da Conceição F. A. Vieira – Gracie Barra

3 – Keila Grace Gomes Diré Rosa – Gracie Humaita

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado

1 – Joaquina dos Santos Bonfim Neta – ZR Team Brasil

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

2 – Joaquina dos Santos Bonfim Neta – ZR Team Brasil

3 – Keila Grace Gomes Diré Rosa – Gracie Humaita

PRETA / Master 1 / Masculino / Pluma

1 – Albert Sant’anna de Carvalho – GF Team

2 – Windson Fontes Monteiro – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Josuel Moreira Morais – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Luciano Mattos da Silva – 014RBJJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Pena

1 – Rafael Porto da Costa – 014RBJJ

2 – Victor Miguez Monteiro da Silva – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Isaac Guimarães Thomaz – Gracie Humaita

3 – Michel da Silva – A2 Jiu-Jitsu

PRETA / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Vinícius Soares Vieira – Kioto Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Fabrício Cesar Lopes – Gracie Barra

3 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team

3 – Marcos Antonio Saher de Castro Junior – Zenith BJJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Guilherme Ferreira Iunes – Gracie Barra

2 – Eric Lopez Medeiros de Souza – CONSTRICTOR TEAM

3 – Iaponan Miranda V. Junior – Top Brother

3 – Marcelo Alves – A.S Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Virgílio Ravazzano José de Castro – Gracie Barra

2 – Nilton Barbosa de Oliveira Junior – GF Team

3 – Bruno Batista de Aquino – Gracie Humaita

3 – Marcos Paulo Maciel Vieira – Alexandre Machado Jiu-Jitsu

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Andre Luiz Daniel Santos – GF Team

3 – Magnun Oliveira do Nascimento – Gracie Humaita RJ

3 – Patrick de Oliveira Corrêa – CheckMat

PRETA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Hélio Timbo Mourão – Gracie Barra

2 – Aleksandro Marcelino Feitoza – GF Team

3 – Leandro Soares da Silva – Companhia Jiu-Jitsu

3 – Yuri Soares dos Santos – Gracie Barra

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Sergio Teixeira de Britos – DDR JJ

2 – Filipe Paes Cabral – Nova União

3 – Bruno Fonseca da Silva – Nova União/NU

PRETA / Master 1 / Masculino / Absoluto

1 – Filipe Paes Cabral – Nova União

2 – Hélio Timbo Mourão – Gracie Barra

3 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team

3 – Sergio Teixeira de Britos – DDR JJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Pluma

1 – Renato Campos Lage – Gracie Humaita RJ

2 – Diego Martins Ferreira – Adão Januário BJJ

3 – Jesus Alberto de Almeida Ferreira – Nova União

3 – Marcio Luiz de Oliveira – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Pena

1 – Carlos Eduardo Enes Raymundo – GF Team

2 – Everton Luiz Santos Dantas – GF Team

3 – Fagner Castro Da Costa – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Sergio Alexandre L. Capella Junior – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Leve

1 – Luciano Martin Correa – Brazilian Fight

2 – Thiago de Oliveira Dutra – Striker JJ

3 – Fábio Valentino de Assis – A2 Jiu-Jitsu

3 – Lidio Henrique da Silva Santos – GF Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Médio

1 – Marco Aurelio Fontoura Braga – Gracie Humaita

2 – Gabriel Araujo do Carmo – Gracie Barra

3 – Guilherme Madeira Goraib – Gracie Humaita RJ

3 – Vitor Amaral Domingos – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Vinicius Franklin de Carvalho – Gracie Barra

2 – Celson Augusto Caetano – Gracie Humaita RJ

3 – Alex de Moraes L. Figueredo – Gracie Humaita

3 – Leandro Alves de Araujo – Brazilian Top Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesado

1 – Washington Luis Theodoro – Soul Fighters BJJ Tijuca

2 – Leonardo Martins – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Marcos Kosaka – Nova União

3 – Wallace Luiz Rodrigues de Castro – GF Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Vagner Luiz de Souza Barbosa – Infight JJ

2 – Frederico dos Santos Ribeiro – Campos Jiu-Jitsu

3 – Daniel Dias Nova – Gracie Humaita RJ

3 – Reginaldo Aguiar Carneiro – Team Buda JJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Diego Ballouta Cardoso Braz – Gracie Barra

2 – Andre Luiz G. Pimenta Barreira – Nova União

3 – Guilherme França Lamha – GF Team

3 – Marcelo da Silva Azevedo Andrade – Alliance RJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Absoluto

1 – Andre Luiz G. Pimenta Barreira – Nova União

2 – Vagner Luiz de Souza Barbosa – Infight JJ

3 – Celson Augusto Caetano – Gracie Humaita RJ

3 – Daniel Dias Nova – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Pluma

1 – Mauro Henrique Ayres Junior – Carlson Gracie Team

2 – Emerson Ferreira Faria – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Pena

1 – Hugo Leonardo Alves Martins – Gracie Barra

2 – Gustavo Pavan Togi – Gracie Humaita

3 – Alexandre Abrahão da Silva – X-Team Sports

3 – Ricardo Marques Arcanjo – Gracie Barra

PRETA / Master 3 / Masculino / Leve

1 – Gustavo Souto Perdigão Granha – Equipe Totti Jiu-Jitsu

2 – Leonardo Paes Oliveira – Gracie Barra

3 – Edilson Silva Fernandes – GF Team Recreio

3 – Rogerio Poggio de Castro – Infight JJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Médio

1 – Nilson Macedo Telles da Silva – GF Team Recreio

2 – Cesar Drumond Barcelos – GF Team

3 – Anderson de Souza Silva – GF Team Recreio

3 – Marcelo Pereira Dourado – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gustavo De Santana E Almeida Alves – GF Team

2 – Vicente Paula Cunha Barros – GF Team

3 – Andre Luiz Martini de Castro Ferreira – Rio Grappling Club

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesado

1 – Augusto Cesar Matheus de Oliveira – GF Team

2 – Fernando Antonio Pereira Kamp – Equipe Totti Jiu-Jitsu

3 – Gilberto de Souza Paiva – CheckMat

3 – Matheus dos Reis Videira – CheckMat

PRETA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Edison Teixeira Neubert – Guetho Jiu Jitsu

2 – Bruno Enrique Costa Villardi – Gracie Barra

3 – Bernardo Travassos de Lucena – A.S Team

3 – Luis Gustavo da Silva Ribeiro – Kito – Ryu

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Ary Sergio de Souza Bello Junior – GF Team

2 – Antonio Marcos Sotto Mayor Ribeiro – GF Team

3 – Helton Nogueira Lima – Gracie Barra

3 – Lucio Flavio de Campos – Top Brother

PRETA / Master 3 / Masculino / Absoluto

1 – Antonio Marcos Sotto Mayor Ribeiro – GF Team

2 – Augusto Cesar Matheus de Oliveira – GF Team

3 – Bernardo Travassos de Lucena – A.S Team

3 – Leonardo Paes Oliveira – Gracie Barra