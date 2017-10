Só o Jiu-Jitsu salva no MMA de hoje? Demian Maia, Neiman Gracie e outros debatem

Share it

A frase é icônica na arte suave: “Só o Jiu-Jitsu salva”. Em várias ocasiões o Jiu-Jitsu, de fato, salvou, seja dentro dos dojôs, nas ruas ou nas grades do MMA. Contudo, com o avanço das técnicas e estudo no esporte de luvinhas, pode ser que o caráter especial do nosso jogo de solo não esteja mais salvando tanto no MMA moderno, ou será que ainda salva?

O debate rolou entre Renato Rebelo, jornalista do Sexto Round e colunista da GRACIEMAG, ao lado de André Azevedo, comentarista do Combate, juntamente de algumas feras do Jiu-Jitsu no MMA, como Demian Maia, Neiman Gracie e Gilbert Durinho.

O assunto se estendeu com análises atuais e de outrora, embasadas pelo sucesso do Jiu-Jitsu e comentadas pelas feras que atuam nas grades com a bandeira da arte suave.

Confira no vídeo abaixo as impressões dos analistas e dos atletas e responda nos comentários: o Jiu-Jitsu ainda salva com louvor no MMA?