O aquecimento com treino de reposição de guarda de Mario Reis e Fabricio Werdum

Bicampeões mundiais de Jiu-Jitsu, os gaúchos Fabrício Werdum e Mario Reis seguiram caminhos destintos no esporte, mas ambos com grande sucesso.

Werdum, após trilhar seu caminho de kimono, migrou para o MMA e chegou ao cinturão peso pesado do UFC. Mario, por sua vez, caiu dentro da missão de ser professor, e sua equipe, representante da Alliance no sul do país, fatura boa parte dos títulos por equipes na região e forma grandes campeões, como o fenômeno Nicholas Meregali, pupilo de Mario atual campeão mundial peso pesado.

O encontro das duas feras é sempre uma aula, mas o mais recente valeu até um treininho que você, amigo leitor de GRACIEMAG, pode assistir e se inspirar. Na atividade, Mario puxa Werdum para trabalhar sua reposição de guarda, colocando o peso pesado do UFC para repor nas mais diferentes situações.

Werdum mostrou que está com o quadril solto, e conseguiu recolocar sua guarda com bastante giro no teste de Mario Reis. Veja no vídeo abaixo o trabalho de Werdum e Mario Reis na King MMA, nos EUA, e poste nos comentários o que você achou do treino!

