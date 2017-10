GMI: Itácio Lisboa fala dos benfícios do Jiu-Jitsu em programa de rádio

Share it

O nosso Jiu-Jitsu é um esporte sem fronteiras. Todo bom professor de Jiu-Jitsu deve ser exímio ao se comunicar com seus alunos, e este pode ser o pontapé ideal para que o líder de uma academia possa espalhar os benefícios da arte suave em outros meios de comunicação.

Exemplo disso é nosso GMI Itácio Lisboa, da Gracie Barra Natal. Professor de Jiu-Jitsu há quase três décadas, o líder da GB foi convidado para tocar o programa Tatame Clube, suplemento integrante do Comando Esporte, que vai ao ar toda a terça-feira, às 20h30, ao vivo, na rádio 95FM de Natal para todo o Rio Grande do Norte.

“É um programa inédito no estado”, disse Itácio. “Não sou apresentador, mas sou professor de Jiu-Jitsu há quase 30 anos e sou da velha guarda, então outros professores, de Jiu-Jitsu e outros esportes, independente da bandeira, me vêem como uma pessoa bem relacionada para falar sobre as artes marciais.”

O programa, que tem duração de 30min, além da rádio, é transmitido ao vivo também pelo Facebook do Comando Esportivo. Confira abaixo a edição mais recente do programa!