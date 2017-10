Demian Maia fala de sua missão no UFC: “Divulgar os benefícios do Jiu-Jitsu”

Share it

Ex-desafiante ao cinturões dos médios e meio-médios do UFC, Demian Maia tem um objetivo maior na sua estrada no MMA além da conquista do título.

Entrevistado do mês na revista de Jiu-Jitsu GRACIEMAG, o paulista também conversou ao vivo com os apresentadores do “Revista Combate”, e em meio aos assuntos comentou sobre sua verdadeira missão no MMA: divulgar o Jiu-Jitsu brasileiro.

Após o revés para Tyron Woodley e agora com luta marcada para o UFC São Paulo, que rola neste sábado, dia 28, ao vivo no Combate, contra Colby Covington, Demian falou de seus objetivos no esporte de luvinhas, que vão além de ser campeão na modalidade.

“Eu continuo motivado e quero disputar de novo o cinturão”, disse Demian. “Mas o que me empolga é a minha missão de divulgar o Jiu-Jitsu para as pessoas, a diversão de treinar e me manter no topo. Foi uma visão que eu tive há uns três anos, após ter um problema no ombro, que é a missão de divulgar o Jiu-Jitsu, que faz a diferença todos os dias na vida de tantas pessoas, e isso é mais importante do que qualquer coisa.”

Veja no video abaixo a entrevista de Demian Maia e aqueça para o UFC São Paulo, neste sábado, ao vivo no Combate!

Para ler a entrevista completa de Demian na sua revista favorita, corra até as bancas ou assine agora e leia a versão digital!

UFC Fight Night: Machida x Brunson

Ginásio do Ibirapuera, São Paulo-SP

28 de outubro de 2017

Derek Brunson x Lyoto Machida

Demian Maia x Colby Covington

Pedro Munhoz x Rob Font

Francisco Massaranduba x Jim Miller

Thiago Marreta x Jack Hermansson

John Lineker x Marlon Vera

Card preliminar

Vicente Luque x Niko Price

Antônio Cara de Sapato x Jack Marshman

Elizeu Capoeira x Max Griffin

Hacran Dias x Jared Gordon

Deiveson Alcântara x Jarred Brooks

Marcelo Golm x Christian Colombo