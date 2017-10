Vídeo: os melhores momentos do campeão absoluto Felipe Preguiça no ADCC 2017

Share it

Aos 25 anos, Felipe Pena, o Preguiça, conquistou o título mais importante de sua carreira no final de setembro, quando se sagrou campeão absoluto do ADCC, considerada a copa do mundo da luta agarrada, em evento realizado na Finlândia. Depois de duas semanas dando seminários e mais uma semana de descanso, o faixa-preta de Jiu-Jitsu agora se prepara para lutar o ACBJJ (Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu), agendado para dezembro na cidade de Moscou, na Rússia.

“Essa conquista do ADCC foi um grande sonho realizado”, disse Felipe, que está na capa da GRACIEMAG deste mês junto de André Galvão. “Eu sempre tive como objetivo conquistar esse título. Estou muito feliz com esse resultado. Eu acreditei desde o início que ia chegar lá. Eu estava muito bem treinado e, graças a Deus deu tudo certo. Mas o ano ainda não terminou. Em dezembro luto o ACBJJ. Essa semana já começo os treinos para essa competição.”

O mineiro é o dono do cinturão do ACBJJ na categoria até 95kg com kimono e agora vai em busca do título sem kimono. “Ainda não sei quem são os outros atletas que estarão na disputa, mas acredito que estejam alguns dos nomes que fizeram parte do torneio com kimono. Então, tenho que chegar muito bem para conseguir conquistar mais um cinturão”, disse o casca-grossa.

Confira no vídeo abaixo os melhores momentos de Felipe Preguiça no ADCC 2017.