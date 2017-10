Vídeo: O estrangulamento de João Miyao no Miami Open de Jiu-Jitsu

Share it

O Miami Open de Jiu-Jitsu rolou no último final de semana, nos EUA, com nomes conhecidos do nosso esporte em ação na busca do ouro.

Em meio aos gigantes campeões na faixa-preta, um levinho chamou a atenção com sua guarda complicada e ataques ferozes. João Miyao, astro da equipe Cícero Costha, entrou em ação na categoria de pesos-plumas e fez bonito.

Na final, Miyao encarou Rodrigo Oliveira (Fight Sports) e entregou um duelo disputado para os fãs. Depois de puxar para a guarda e subir, João trabalhou com pegada firme na calça até avançar para as costas. De lá, ajustou as pegadas e atacou no estragulamento que valeu o título.

Veja o duelo no vídeo abaixo!