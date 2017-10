Vídeo: Romulo Barral revela a “fórmula mágica” do Jiu-Jitsu na GB Vila Prudente

Share it

Tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu e um dos competidores de maior sucesso da Gracie Barra, Romulo Barral voltou ao Brasil recentemente para visitar parentes e amigos, e claro, não deixou de dividir um pouco do seu conhecimento nas academias dos seus companheiros mais próximos do tatame.

Em uma dessas passagens, Romulo visitou nossa GMI Gracie Barra Vila Prudente, em São Paulo, academia tocada pelo faixa-preta Arthur “Turô” Freitas. Depois da aula, Rominho foi escalado para conversar na frente das câmeras, em entrevista dentro das dependências da academia.

No papo, além de falar sobre seu início no esporte e do foco que teve ao investir no Jiu-Jitsu numa época que o mesmo não era tão reconhecido quanto uma faculdade ou um bom trabalho de carteira assinada, Romulo revelou o que ele acha que é a “fórmula mágica” para vencer no Jiu-Jitsu.

“Todo mundo fala: ‘quantas horas eu tenho que treinar por dia?’, mas não existe uma fórmula mágica”, explica Romulo. “A fórmula mágica está dentro do coração da pessoa. Tem que ser algo de dentro. O Jiu-JItsu não pode ser a fuga de outra coisa, tem que vir de dentro de você.”

Confira no vídeo abaixo as dicas e os ensinamentos de Romulo Barra na academia de Arthur Turô, nossa GMI da Gracie Barra Vila Prudente!