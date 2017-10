Reflexões após 20 anos de Pride – vamos aperfeiçoar o Jiu-Jitsu juntos?

Share it

Semana passada eu recebi a Gallerr na academia para relembrar os 20 anos da criação do Pride.

Com um evento deste porte, a gente acaba reconstituindo um pouco da história, sempre com saudosismo. Natural – afinal, eu literalmente deixei suor e sangue naqueles ringues por uma década.

Mas, mais que isso, fiz milhares de amigos.

Ao fim do dia, no entanto, para a finalidade principal – melhorar o Jiu-Jitsu –, a gente precisa convergir para uma análise técnica que possa ser útil pra você.

Foi ali, no Pride 1, que eu descobri que aplicava a guilhotina de forma errada. Senão errada, ao menos de maneira menos que eficiente. Corrigi ali mesmo no vestiário. A tempo de usar o golpe ao meu favor no Pride 2.

No curso “Renzo Gracie – Dominando o Jiu-Jitsu”, entre os mais de 225 vídeos, há um capítulo das minhas posições favoritas. E, claro, falamos da guilhotina com o braço dentro.

A guilhotina é uma perfeita solução para o problema:

“Qual a maneira mais rápida e menos desgastante de acabar com a luta?”

Mas, revisando o curso, percebi que os vídeos que dedicamos ao assunto não tinham um nível suficiente de detalhes. Assim, apesar de em tese o curso já estar pronto, fiz questão de incluir uma análise minuciosa da guilhotina com o braço dentro.

Eu mostro como a gente costumava aplicá-la. E por que foi que a maneira antiga me custou a vitória no Pride 1. Demonstro a maneira correta, a maneira errada; explico os conceitos e aponto os ângulos para você também conseguir finalizar os seus adversários ou companheiros de treino.

A guilhotina com o braço dentro, antes destes ajustes, era, de fato, pouco considerada. Mesmo na minha vitória célebre contra o Pat Miletich, em 2006, os narradores não acreditaram no golpe (8 anos após eu finalizar o Kikuta).

Para celebrar não só os 20 anos de Pride, mas a experiência que nos fez contribuir para a melhora do Jiu-Jitsu, eu autorizei a Gallerr a cortar o preço do curso pela metade.

São agora 228 vídeos, acho. Mais de 225, com certeza. E isso tudo por apenas 60 reais. É como se você estivesse pagando menos de 27 centavos por vídeo, e o curso completo entrega muito mais que isso.

O curso completo entrega a maneira como eu vejo o Jiu-Jitsu. E espero que você goste.

Mas lembre-se, este desconto vai só até a meia-noite de sexta-feira. Então corra para a Gallerr Academy e aproveite.

Depois que você se inscrever e vir tudo, me manda um e-mail contando o que achou. Suas sugestões podem me fazer rever algum capítulo. E também ajudar na produção de um novo curso.

Obrigado.

Renzo Gracie

P.S.: Faça parte da minha família e se inscreva no curso “Renzo Gracie – Dominando o Jiu-Jitsu” até esta sexta. Pagando menos de 27 centavos por vídeo, e entendendo o Jiu-Jitsu como um todo.