O que esperar de Lyoto Machida x Derek Brunson na luta principal do UFC São Paulo?

Já estamos na semana de luta para o UFC São Paulo, que rola no próximo dia 28 de outubro, no ginásio do Ibirapuera, com transmissão ao vivo do Combate. Além do card recheado de grandes duelos, temos na luta principal o combate entre Lyoto Machida e Derek Brunson. Mas o que esperar deste combate?

Lyoto, ex-campeão dos meio-pesados, volta ao cages após dois anos parado, por conta de complicações com a USADA, e retorna ao octógono direto para uma luta principal, prevista para cinco assaltos, em um UFC no seu país. Faixa-preta de Jiu-Jitsu e karatê, neste último com perigoso jogo de contragolpes e tiros certeiros na cabeça e linha de cintura, Lyoto tem ao seu lado a disciplina das artes marciais, o que pode tirar a pressão de voltar com a responsabilidade de vencer em casa.

Brunson, por sua vez, lutou apenas uma vez num combate de cinco assaltos, e acabou derrotado logo na primeira etapa. A questão de lutar 25min no gigante octógono do UFC é território desconhecido para o americano, enquanto Lyoto já fez a maratona em três ocasiões das dez lutas principais que participou. Derek é um nocauteador. De suas oito vitórias no UFC, cinco delas vieram por nocaute no primeiro assalto. Suas mãos poderosas podem ser um problema para o bloqueio e esquiva de Lyoto, principalmente nos primeiros assaltos.

Mas e você, amigo leitor fã de Jiu-Jitsu e MMA? Quem leva a melhor na luta principal de sábado? Confira abaixo o esquenta para o duelo do UFC São Paulo e comente conosco!