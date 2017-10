Do baú: a queda de Ronda Rousey e a guarda de BJ Penn no treino de Jiu-Jitsu

Share it

Dois campeões mundiais do UFC ficaram frente a frente no dojô para um confere de Jiu-Jitsu. Claro, tudo não passou de um treininho amistoso, mas as lições da atividade resgatada nos arquivos GRACIEMAG pode melhorar o seu jogo hoje.

Ronda Rousey, ex-campeã peso-galo do UFC e atriz de Hollywood, faixa-preta de Jiu-Jitsu e judô, vestiu o kimoninho azul dos tempos olímpicos e partiu para cima de BJ Penn, ex-campeão do UFC na divisão de leves e meio-médios, além de ser o primeiro não-brasileiro a conquistar o título mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta.

No encontro, Ronda Rousey usou sua base forte de judoca para bombardear BJ com pegadas e tentativas de derrubar, até que conseguiu levar BJ ao solo com uma bela queda. No chão, porém, a experiência do havaiano falou mais alto, e este conseguiu escapar do domínio por cima da loira, repor a guarda e levantar.

Veja um trecho da atividade entre os campeõs do UFC no vídeo abaixo!