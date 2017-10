20 anos de Pride: revelado o segredo da guilhotina de Renzo Gracie

Share it

Nesta série exclusiva de vídeos, Renzo Gracie relembra o Pride 1 e explica como foi que ele desenvolveu sua famosa guilhotina.

Tokyo Dome, Japão, 11 de outubro de 1997. Apesar das 40 mil pessoas que assistem, há silêncio na arena. O público respeita os lutadores, que digladiam num jogo de xadrez.

Renzo Gracie arma o estrangulamento em Akira Shoji. Nem o comentarista entende a posição. Renzo faz o que viria a ser chamado de guilhotina de braço e cabeça.

Shoji sofre, mas, eventualmente, livra a cabeça da armadilha e sobrevive à luta inteira. É a terceira luta duma das noites mais memoráveis da história do MMA: o evento inaugural do que muitos consideram a melhor organização da história do esporte — o Pride FC.

Vinte anos depois, Renzo recorda detalhes de como a frustração de não concluir o estrangulamento viria a ajudá-lo a refinar um de seus ataques mais letais.

Voltando ao que interessa. Essa é a história por trás do estrangulamento, mas não dá pra finalizar ninguém com aula de história, não é? Veja, a seguir, as mecânicas da guilhotina e todos os conceitos relevantes.

Fechando esta série de vídeos, Renzo dá um passo-a-passo pra que você também tenha uma guilhotina irresistível de braço e cabeça.

Pronto pra colecionar pescoços? Vá à caça no seu próximo treino, e diga-nos se você se deu bem.

