Jiu-Jitsu: O mata-leão vencedor de Ary Farias no ACB MMA, no Rio

Evento do leste europeu, o Absolute Championship Berkut (ACB) realizou sua 73ª edição em terras brasucas, mais precisamente no Rio de Janeiro, e trouxe um card recheado de grandes lutas.

Acostumados a lutar em casa, os russos tiveram trabalho para se adaptar ao calorão de Campo Grande, e os brasileiros fizeram a festa nos confronto diretos. Contudo, foi num duelo de compatriotas que o fã de Jiu-Jitsu vibrou mais.

O combate em questão foi entre Ary Farias, conhecido atleta dos mundiais de Jiu-Jitsu que segue em sua cartada no MMA, contra Nilton Galvão. Após investir na trocação para driblar o adversário, Ary atacou no double-leg e foi ao chão. Por cima no solo, Ary montou, golpeou e atacou na omoplata com mata-leão e quase liquidou a fatura na primeira etapa.

No segundo round, ao desviar de uma investida de Nilton, Ary conseguiu pegar as costas e assim finalizar no mata-leão derradeiro, que lhe colocou de volta ao caminho das vitórias no MMA.

Reveja a luta completa e os lances de finalização no vídeo abaixo!