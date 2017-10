Jiu-Jitsu: 5 finalizações históricas nos 20 anos do Pride FC

Share it

Neste mês de outubro, o famigerado Pride Fighting Championship, um dos maiores eventos de MMA que o mundo já viu, completa 20 anos. O Pride 1, realizado no dia 11 de outubro de 1997, foi um marco na história japonesa de artes marciais mistas.

A organização, que tinha como base as gigantes Tokyo Dome e Saitama Super Arena, ambas na capital Tóquio, recebeu grandes nomes do nosso esporte, que trilharam seu caminho por lá e se tornarm lendas no MMA.

Feras como Rodrigo Minotauro, Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva, Maurício Shogun, Ricardo Arona, Anderson Silva, Mirko Cro Cop e muitos outros astros passaram por lá e assim chegaram ao panteão do esporte de luvinhas.

E para trazer boas recordações ao fã de Jiu-Jitsu e MMA, separamos 5 grandes finalizações no Pride para você relembrar. Confira a lista:

Rodrigo Minotauro x Mirko Cro Cop – Pride Final Conflict (2003)

Fedor Emelianenko x Kevin Randleman – Pride Critcal Countdown (2004)

Nick Diaz x Takanori Gomi – Pride 33 (2007)

Rodrigo Minotauro x Mark Coleman – Pride 16 (2001)

Ryo Chonan x Anderson Silva – Pride Shockwave (2004)

Faltou alguma finalização da sua lista de favoritas, amigo leitor? Deixe nos comentários e comemore conosco os 20 anos do lendário Pride!

