GMI: Humberto Silveira e o giro funcional para o Jiu-Jitsu na academia Shiozawa

Share it

Manter-se em movimento é a regra, e o Jiu-Jitsu é ferramenta importante no exercício funcional. Rotinas de movimentos e atividades mecânicas do corpo são infinitas na arte suave, mas o professor Humberto Silveira, da nossa GMI Shiozawa, na Bahia, gosta de uma brincadeira diferente e eficaz para soltar a musculatura.

Com uma bola funcional, equilíbrio e muita criatividade, o professor executa giros e cambalhotas no tatame para exercitar todos os músculos do corpo, antes e depois do treininho de kimono.

Repare que a movimentação de Humberto não é tão aleatória assim: todos os exercícios são baseados em situações de luta, como passagens de guarda, reposições e estabilizações por cima.

Por isso, fica a dica: Faça o seu treino mais divertido e mantenha o corpo em movimento com o Jiu-Jitsu! Confira no vídeo abaixo o treino de Humberto Silveira e poste nos comentário como você faz o seu treino ser diferente!

Academia Shiozawa

Rua da Forca, Praça da Piedade

Centro, Salvador – Bahia

# (71) 3329-4704

desertao1@hotmail.com