Roberto Cyborg brilha no Miami Open de Jiu-Jitsu e fatura ouro duplo

Dia de muito Jiu-Jitsu e fortes emoções nos EUA, com mais uma edição do Miami Fall Open da IBJJ. Realizado no último final de semana, o torneio reuniu grandes nomes da arte suave na elite da faixa-preta, e o resultado foi uma sequência de grandes lutas.

Destque entre os professores, Roberto Cyborg mostrou mais uma vez o seu valor de kimono, e garaintiu o ouro entre os adultos, tanto no pesadíssimo quanto no absoluto.

Para conquistar o ouro duplo, Cyborg encarou duas vezes o jovem Max Gimenis (GFTeam) e após duas duras batalhas conseguiu superar seu oponente. Vale ressaltar que todas as lutas de Cyborg no absoluto foram vencidas por finalização. Na comemoração, Cyborg teve no pódio a companhia de Seu Roberto, pai da fera.

Outros destaques no torneio ficaram para João Miyao (Cícero Costha), campeão no peso-pluma; Osvaldo Queixinho(Ares BJJ), dono do título nos pesos leves; e Felipinho César (Barbosa JJ), que reinou entre os médios.

Confira abaixo os resultados completos!

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – João Ricardo Bordignon Miyao – PSLPB Cicero Costha

2 – Rodrigo da Costa Oliveira – Fight Sports

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

3 – Brandon Woodly Walensky – Clark Gracie Jiu Jitsu Academy

3 – Kevin Javier Mahecha – American Top Team

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

2 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ Brasil

3 – Kauan Argimon Barboza – Carlson Gracie Team

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Felipe Cesar Silva – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Piter Frank Almeida Silva – Alliance

3 – Denis Mitchel Batista Pinto – Fight Sports