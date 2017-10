“Do Jiu-Jitsu ao MMA”, com Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine, estreia hoje no Combate

Share it

Se há alguns anos o caminho de migração entre a arte suave e o MMA era natural, nos tempos modernos a coisa mudou de figura. Contudo, dois astros dos tatames resolveram calçar as luvinhas e entrar nos cages do esporte de artes marciais mistas para provar mais uma vez o valor do nosso esporte.

É com essa premissa que o Combate, junto com a Mixer Films, produziu o documentário “Do Jiu-Jitsu ao MMA”, que vai ao ar nesta segunda-feira, a partir das 20h. O documentário acompanha os detalhes da migração e preparação de Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine, campeões na arte suave, em sua passagem para o MMA.

Rodolfo, campeão mundial absoluto em 2011, fez sua estreia no Arzalet Fighting Globe Championship, em fevereiro deste ano, após meses de treinos na ATT, sob a batuta de Ricardo Libório. Bruno, nove vezes campeão mundial pela IBJJF, entrou pela primeira vez no cage no Shooto 74, em agosto deste ano, em evento no qual Rodolfo fez sua segunda luta profissional, e a produção acompanhou todas as emoções dos bastidores e dos duelos.

“Tenho certeza que essa série irá inspirar não apenas atletas do nosso meio”, disse Rodolfo. “Mas qualquer pessoa, independente da sua profissão. Porque o que não falta são valores e princípios que a arte marcial nos ensinou. Esses que são aplicáveis em qualquer área e em qualquer relação. ”

Não perca hoje, as 20h, a estreia da série “Do Jiu-Jitsu ao MMA”, no Combate.