Jiu-Jitsu: O sorrateiro mata-leão em pé que funcionou no UFC

Noite de grandes lutas na Polônia com a edição de número 188 do UFC Fight Night, realizada em Gdansk nesse sábado, dia 21. Na luta principal, o britânico com alma de brasileiro Darren Till despachou o favorito Donald Cerrone por nocaute técnico e manteve sua invencibilidade, mas outra luta do card chamou a atenção dos fãs de Jiu-Jitsu.

Jan Blachowicz, atleta da casa e ex-campeão do KSW, encarou Devin Clark no card principal do evento. Depois de um primeiro assalto movimentado, Jan voltou para a segunda etapa com sede de vitória. Devin se projetou com forte ataque na trocação, mas ao chegar na grade foi surpreendido por Jan, que ainda em pé aplicou um mata-leão que ninguém esperava. O ajuste foi certeiro e a pressão no estrangulamento fez com que Devin Clark batesse rápido, sem chance de defesa, aos 3min02s do segundo assalto.

Reveja o lance no vídeo abaixo e confie sempre no seu bote certeiro!