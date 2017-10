Neiman Gracie aplica o Jiu-Jitsu e finaliza mais uma no Bellator 185

Share it

Invicto no MMA com seis finalizações e uma decisão dos árbitros, Neiman Gracie mais uma vez colocou seu Jiu-Jitsu à prova no Bellator, dessa vez na edição de número 185 do evento, realizada nessa sexta-feira, dia 20, nos EUA.

Seu adversário, Zak Bucia, mais experiente com 26 lutas no cartel até então, não era nenhum leigo no solo. Das suas 18 vitórias, nove vieram por finalização. Contudo, o estilo agressivo e justo de Neiman fez bem o seu papel para trazer a vitória.

Depois de trabalhar na grade e defender uma tentativa de Zak na guilhotina, Neiman conseguiu derrubar no double-leg. Bucia logo se levantou, mas ao tentar defender nova queda acabou surpreendido por uma pegada de costas rápida do Gracie.

No solo, Neiman tentou estrangular, mas Zak abaixou a cabeça para evitar o mata-leão. Sem pestanejar, Neiman investiu no queixo adversário e torceu com tudo, para fazer Bucia batucar com a enorme pressão exercida em seu maxilar.

Confira no vídeo abaixo o lance vencedor de Neiman Gracie, que se mantém invicto no MMA!

