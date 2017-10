Veja Yuri Simões x Mirko Cro Cop em treininho solto de Jiu-Jitsu na Croácia

Share it

Bicampeão do ADCC em duas categorias diferentes de peso, Yuri Simões se colocou em outro patamar no Jiu-Jitsu quando o assunto é disputa sem kimono. Com planos de migrar para o MMA em um futuro próximo, Yuri já começa a fazer seus treinos com pessoas do ramo, e nesta semana a fera arrumou um sparring gabaritado para afiar suas armas.

Yuri, de passagem pela Croácia, se encontrou com a lenda Mirko “Cro Cop” Filipovic. Campeão do Pride, ex-atleta do UFC e campeão do GP do Rizin em 2016, Cro Cop tem no currículo, além dos mortais chutes altos, algumas belas finalizações no MMA, e não aliviou para Yuri no treininho de Jiu-Jitsu.

“Me lembro que eu acordava de madrugada para ver as lutas desta lenda ainda na época do Pride”, disse Yuri no Instagram. “Eu era apenas um garoto sonhador, que ainda dava os primeiros passos no Jiu-Jitsu. Sonhava em um dia conhecer um dos meus ídolos e ontem pude realizar esse sonho. Foi uma honra poder treinar e aprender um pouco com a lenda Mirko “Cro Cop” Filipovič, um dos maiores nomes da história do esporte.”

As feras rolaram com muita movimentação e troca de vantagens no solo, e você pode conferir o treino entre as feras no vídeo abaixo!

.

Chegou a revista digital GRACIEMAG. Clique abaixo e leia no seu celular!