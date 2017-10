Há 10 anos: o mata-leão de Demian Maia em sua estreia perfeita no UFC

Share it

Considerado um dos maiores representantes do Jiu-Jitsu no MMA, Demian Maia tem uma carreira longeva dentro do esporte de luvinhas, e no dia 20 de outubro de 2007, há exatos dez anos, o craque pisava pela primeira vez no octógono mais famoso do mundo.

Depois de brilhar com seu fino Jiu-Jitsu de kimono no Brasil, EUA e Abu Dhabi, Demian migrou com sucesso para o MMA, e acumulou seis vitórias seguidas, três delas por finalização. O convite para o UFC veio na edição de número 77 do evento, na cidade de Cincinatti, em duelo pelos pesos médios, categoria no qual o faixa-preta fez sua escalada até disputar, dois anos depois, o cinturão contra Anderson Silva.

Seu adversário de estreia foi Ryan Jensen, atleta mais experiente, que já tinha no cartel 11 vitórias e apenas duas derrotas. Sem se amedrontar, Demian partiu para cima confiante nas suas habilidades e logo buscou a queda para trabalhar no solo. Jensen não se entregou e defendeu bem as investidas do brasileiro, enquanto pode. Em um bote certo no pescoço, Demian passou o braço por baixo do queixo de seu adversário e apertou com fino ajuste, para ter os três tapinhas ainda no primeiro assalto, no mata-leão que valeu inclusive o bônus de finalização da noite.

Relembre o debute de Demian Maia no vídeo abaixo e não perca a próxima atuação da fera no Ultimate, no dia 28 de outubro, na luta coprincipal do UFC São Paulo!