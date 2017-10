Vitor Belfort anuncia última luta no UFC em janeiro; conheça o adversário

Share it

O velho leão já tem nova data de despedida do UFC. Após anunciar sua última luta no UFC Rio, em junho deste ano, e se ver em maus lençóis ao identificar uma confusão contratual, Vitor Belfort terá sua derradeira batalha no Ultimate no início de 2018.

Em seu último combate no octógono, Belfort vai encarar Uriah Hall, americano conhecido como “Homem-Ambulância” após participação arrasadora no TUF. O duelo será no dia 14 de janeiro.

Belfort (26v, 13d, 1nc) é ex-campeão meio-pesado do UFC, além de ter lutado mais três vezes pelo cinturão (uma vez nos meio-pesados e duas pelo cinturão dos médios). Belfort vinha de três derrotas seguidas no Ultimate, contra Ronaldo Jacaré, Gegard Mousasi e Kelvin Gastelum, esta última alterada para “no contest” após Gastelum testar positivamente para o uso de maconha, e em seguida bateu Nate Marquardt no UFC 212, no combate que seria sua despedida.

Hall (13v, 8d) vem de vitória sobre Krzysztof Jotko, em setembro deste ano, mas antes vinha de retrospecto complicado nos médios, ao ser superado por Robert Whittaker, Derek Brunson e Gegard Mousasi.

E para você, amigo leitor, Belfort ainda tem garrafas para vender e sairá com a vitória em sua despedida do UFC? Comente conosco!