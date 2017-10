Rorion Gracie sobre vida saudável: “alimentação é mais importante que atividade física”

Share it

Rorion Gracie, 65 anos, se tornou referência no mundo das artes marciais ao difundir o Jiu-Jitsu nos EUA e criar o UFC, que mais tarde seria vendido para os irmãos Fertitta e Dana White. Contudo, a doutrina da alimentação saudável é o que rege a vida o Gracie.

O mestre esteve em São Paulo na última terça-feira, dia 16, para lançar a nova edição do livro “A Dieta Gracie”, e falou sobre os detalhes das combinações de alimentos criadas pelo seu tio Carlos Gracie, compiladas no livro, que nesta nova edição traz um capítulo falando apenas de receitas para desintoxicar o corpo.

Além disso, Rorion lembrou da importância de uma alimentação saudável aliada ao exercícios físicos, mas frisou que comer bem é mais importante do que movimentar o corpo.

“Não é atividade física que mantém a gente com saúde”, disse o Gracie em entrevistas a revista Quem. “Alimentação é fundamental. Se a pessoa fizer ginástica todos os dias e não tiver uma alimentação adequada, ela vai se dar mal no final. Não adianta comprar todos os alimentos orgânicos, direitinho e misturar de maneira errada. Milhares de pessoas seguem a dieta Gracie no mundo todo e sentem melhorias no corpo. São melhoras impressionantes em questões de azia, gastrite, enxaqueca… Tudo isso a gente melhora ou mesmo elimina através da alimentação.”

O sucesso da Dieta Gracie faz adeptos não só entre atletas. Famosos de todas as esferas também aprenderam os benefícios da combinação correta dos alimentos, como as atrizes Cléo e Glória Pires.

“Falei sobre a dieta Gracie com a Gloria e ela resolveu fazer uma experiência e sentiu-se muito bem. Não poderia ter um apoio melhor que o de Gloria Pires.”

