Léo Leite detalha estratégia para vencer Phil Davis no Bellator: “Derrubar e pegar”

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu e atleta olímpico de judô, Leonardo Leite fez com sucesso sua transição para o MMA. Invicto com dez sucessos nas grades, o brasileiro foi convocado para fazer sua estreia no Bellator no dia 3 de novembro, na 183ª edição do evento, contra o ex-campeão Phil Davis.

GRACIEMAG esteve com Léo Leite nos estúdios da Fox Sports no início deste mês de outubro, e conversou com a fera sobre a oportunidade no Bellator e o debute contra um duro adversário logo na sua chegada. Léo não titubeou e garantiu que esta seria a melhor estreia para ele na organização.

Veja abaixo o papo com a fera do Jiu-Jitsu e do MMA e não perca sua estreia no Bellator 183, dia 3 de novembro, ao vivo e exclusivo nos canais Fox Sports!

GRACIEMAG.com: Invicto no MMA e com estreia marcada no Bellator. Como foi o convite e como você recebeu a proposta de um oponente duro como o ex-campeão Phil Davis?



Léo Leite: Eu recebi o convite para lutar no Bellator e fiquei muito feliz. A luta com o Phil Davis é uma luta ótima para mim, mesmo sendo pela minha estreia na organização. O Phil é ex-campeão da categoria dos meio-pesados e ele pode ser o atalho que eu preciso para chegar no cinturão. Estou com 39 anos, não sou mais um garoto, então eu não posso trilhar meu caminho até o título. Tenho que chegar, fazer bem o meu trabalho e me jogar com tudo rumo ao topo.

Como você analisa o duelo contra o Davis? Já conseguiu traçar uma estratégia para bater o americano?

Acho que o meu jogo encaixa bem contra o Davis. Ele é um atleta duro, ex-campeão da categoria, mas eu vejo algumas falhas no jogo dele. A parte de defesa de quedas é uma dessas brechas que eu pretendo explorar. Minha base no jodo, principalmente, pode ser um diferencial, é um estilo pouco conhecido ao ser adaptado para o MMA e pode me trazer a vantagem necessária para levar o Phil Davis para baixo e, assim, trabalhar o meu Jiu-Jitsu. Quero lutar bem em pé, mostrar o meu valor, e assim derrubar para finalizar.

E o ritmo de treinos? Como você se preparou para estar bem na estreia pelo Bellator?

Os treinos estão ótimos. Estou 100% para entrar e vencer na luta. Fiz meus treinos na BTT, com o Murilo Bustamante, e também nas academias KS Wrestling, do professor Antoine Jaoude, e parte física no Instituto Reação, com o Márcio Pimentel. Estou cercado de ótimo material humano e tenho certeza que estarei na ponta dos cascos no dia da luta.

E para você, amigo leitor, o craque Léo Leite tem as armas necessárias para bater Phil Davis e se colocar como postulante ao título meio-pesado do Bellator?