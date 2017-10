Inter Gracie de Jiu-Jitsu volta ao São Paulo FC para sua 12ª edição

Share it

Evento realizado anualmente com o objetivo de melhorar vidas e difundir os princípios do Jiu-Jitsu, o Inter Gracie chega à sua 12ª edição com novidades.

De volta ao ginásio do São Paulo Futebol Clube, o torneio mais uma vez conta com as emocionantes disputas do Ryan’s Way Challenge, e neste ano o vencedor será classificado para competir no Gracie Pro 2018, evento que em 2017 coroou Roger Gracie em sua despedida dos tatames.

“Nosso evento cresce a cada ano”, diz Flávia Gracie, organizadora do Inter Gracie. “O sucesso e desenvolvimento é fruto de muito trabalho, dedicação e suporte das empresas parceiras que acreditam, apoiam e confiam no nosso projeto. Esperamos mais um evento de sucesso para esta edição.”

O torneio está marcado para o dia 18 de novembro, com disputas em diversas categorias além do Ryan’s Way Challenge, que prevê disputa sem pontos, até pegar, de 20 minutos.

