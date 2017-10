Última chance de garantir sua vaga na VIII etapa de Copa Prime de Jiu-Jitsu

Share it

A temporada da Copa Prime de Jiu-Jitsu entra em sua fase decisiva, faltando apenas 2 etapas para o encerramento do circuito e 90 pontos para a consagração dos Top Ranking de 2017.

A VIII etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, com qualificação de três estrelas (peso três no ranking), será realizada no dia 22 de outubro no Ginásio do CEI, em Campo Bom (município próximo a região metropolitana de Porto Alegre-RS).

Pela primeira vez a cidade sediará uma Etapa Prime, e as inscrições Se encerram nesta terça-feira (17 de outubro) e podem ser realizadas através do site www.prosportsbjj.com.

Já a última batalha do ano, agendada para o dia 19 de novembro, promete fechar com chave de ouro a temporada. A cidade de Lajeado será palco da IX Etapa que terá qualificação de duas estrelas e peso dois no ranking. O primeiro lote de inscrições com descontos está aberto e se encerra no dia 29 de outubro. As inscrições gerais serão finalizadas no dia 14 de novembro.

Vale lembrar que os melhores atletas do ano faturarão vaga na Seleção Prime rumo às melhores competições internacionais e nacionais da modalidade: o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, em Long Beach – EUA (sete vagas), o Mundial de Master da IBJJF em Las Vegas (duas vagas) e o Campeonato Brasileiro da CBJJ em São Paulo (quatro vagas).

Participar das próximas etapas e garantir boas pontuações é uma boa oportunidade também para quem quiser melhorar sua colocação na classificação geral e garantira a sua posição no hall dos Top 10 do ano.

Por isso, não perca tempo. Inscreva-se agora na VIII Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu e busque seu lugar entre os melhores do ranking!

(Fonte: Assessoria de imprensa)