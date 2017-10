Filho de Royce, Khonry Gracie usa o Jiu-Jitsu e estreia com vitória no MMA

Share it

Lenda do esporte, Royce Gracie mostrou a eficácia do Jiu-Jitsu no primeiro UFC da história, há quase 24 anos.

Agora, o campeão do Ultimate e Hall da Fama acompanha os primeiros passos de seu filho na modalidade que o fez famoso em todo o mundo.

Khonry Gracie, de 20 anos, não viu o pai ser campeão do UFC 1, mas seguiu os passos do progenitor no esporte de luvinhas e fez sua estreia no final do mês passado, ainda como amador.

O evento de debute de Khonry foi o Attitude MMA Fight 10, nos EUA, contra Ben Clark, na divisão de meio-médios. O Gracie tinha como estratégia buscar a queda e finalizar, mas a vitória veio na decisão unânimes dos jurados.

“Meu plano era levar a luta para o chão”, disse Khonry em entrevista ao MMA Fighting. “Meu oponente era muito duro. Foi uma ótima primeira luta. Estou feliz por ter vencido, por ter meu pai no meu córner e poder dar continuidade ao legado da família.”

Veja no vídeo abaixo a atuação de Khonry Gracie no MMA e deixe suas impressões sobre o herdeiro de Royce Gracie nos comentários!

