Jackson Sousa fatura absoluto com e sem kimono no Londres Open de Jiu-Jitsu

Share it

A capital da Inglaterra recebeu no último final de semana, dias 14 e 15 de outubro, mais uma edição do London Fall Open de Jiu-Jitsu da IBJJF.

O torneio, que sempre movimenta a arte suave britânica, realizou pegados duelos e recebeu grandes feras do nosso esporte, em colisões emocionantes.

Destaque do torneio, Jackson Sousa fez bonito nos dois dias. Depois de vir embalado pelo ADCC 2017, ao entrar de última hora na competição e morder o bronze, o faixa-preta da Checkmat se jogou no London Open e faturou o topo do pódio em três situações.

De kimono, Jackson ficou com o título no peso pesado, ao superar Nicolas Penzer (PAT Academy Belgium), e no absoluto fechou para o time da Checkmat com o peso leve Maximiliano Campos.

Já na disputa sem kimono, Jackson encarou e venceu o duro Charles Negromonte (Zé Radiola) para mais uma vez reinar no topo do pódio.

Veja no vídeo abaixo a luta do absoluto sem kimono entre Jackson Sousa e Charles Negromonte e confira em seguida os campeões na faixa-preta, com e sem kimono!

KIMONO

BLACK / Adult / Male / Rooster

1 – Andrea Verdemare – Flow

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – Milton Carlos Bastos P. do Nascimento – Milton Bastos BJJ

2 – Jordy A. Jean Antoon Peute – Gracie Barra

3 – Adam Adshead – Factory BJJ UK

3 – Anderson Ricardo Silva – CheckMat

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Konstantinos Nikolopoulos – Faz Forca Team

2 – Lee Renaut – Carlson Gracie Team

3 – Baruc Martin Barrios – BMB Norwich BJJ Team

3 – Wellington Leal Dias – Gracie Humaita Phoenix

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Jacob Williams Mackenzie – GF Team

2 – Krzysztof Marek Suchorabski – Gracie Barra

3 – Ali Seena E. A. Munfaradi – Alliance International

3 – Maxmiliano Oliveira Campos – CheckMat

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Max Leonard Lindblad – CheckMat

2 – Sergio Raimundo Rios da Silva – 99 Nine Nine JJ – International

3 – Gareth Edwin Neale – Gracie Barra

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Alec Jerrod Baulding – Alliance Atlanta

2 – Isaac Toledo Dull – Gracie Barra

3 – Andreas M. Sebastian Brosché Jonsson – Frontline Academy

3 – Martin Aedma – SBG Ireland

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

2 – Nicolas E. Penzer – PAT Academy Belgium

3 – Oliver Leys Geddes – Roger Gracie

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Arya Esfandmaz – Gracie Barra

2 – Dean Jon Liebenberg – Vermelho BJJ

3 – Shaun Scott – Mill Hill BJJ

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Alan Vitor Oliveira Ferreira – Qatar BJJ

2 – Marek Pawel Zbrog – Gracie Barra

3 – Hassine Azarkan – Icon Jiu-Jitsu Team 3

3 – Julien Genin – Jiu-Jitsu Gap

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Maxmiliano Oliveira Campos – CheckMat

2 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

3 – Arya Esfandmaz – Gracie Barra

3 – Sergio Raimundo Rios da Silva – 99 Nine Nine JJ – International

BLACK / Adult / Female / Light-Feather

1 – Serena Gabrielli – Flow

BLACK / Adult / Female / Middle

1 – Leoni Munslow – New School BJJ

BLACK / Adult / Female / Heavy

1 – Samantha Lea Cook – CheckMat

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Samantha Lea Cook – CheckMat

2 – Leoni Munslow – New School BJJ

3 – Serena Gabrielli – Flow SEM KIMONO BLACK / Adult / Male / Feather 1 – Milton Carlos Bastos P. do Nascimento – Milton Bastos BJJ 2 – Baruc Martin Barrios – BMB Norwich BJJ Team 3 – Enrique de Jesus Villasenor Sarvide – CheckMat 3 – Jordy A. Jean Antoon Peute – Gracie Barra BLACK / Adult / Male / Light 1 – Maxmiliano Oliveira Campos – CheckMat 2 – Krzysztof Marek Suchorabski – Gracie Barra BLACK / Adult / Male / Middle 1 – Darragh O Conaill – ECJJA 2 – Ali Seena E. A. Munfaradi – Alliance International BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy 1 – Charles Negromonte Santos – ZR Team Association 2 – Alec Jerrod Baulding – Alliance Atlanta 3 – Isaac Toledo Dull – Gracie Barra 3 – Joachim Sveinson – Frontline Academy BLACK / Adult / Male / Heavy 1 – Nicolas E. Penzer – PAT Academy Belgium BLACK / Adult / Male / Open Class 1 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat 2 – Charles Negromonte Santos – ZR Team Association 3 – Darragh O Conaill – ECJJA 3 – Sergio Raimundo Rios da Silva – 99 Nine Nine JJ – International

Chegou a revista digital GRACIEMAG. Clique abaixo e leia no seu celular!