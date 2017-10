Aposentado no Jiu-Jitsu, Roger Gracie pendura as luvas no MMA: “Parei em alto nível”

Share it

Lenda do Jiu-Jitsu, Roger Gracie está em outro patamar no esporte. Campeão de tudo que encarou, o craque fez sua última luta de kimono recentemente, encarou o astro Marcus Buchecha, finalizou a fera e pendurou o kimono ao se aposentar oficialmente do Jiu-Jitsu. A expectativa, agora, era ver Roger de volta ao MMA, para defender e buscar outro cinturão no One FC, mas o Gracie teve outros planos.

Roger, de 36 anos, decidiu pendurar também as luvas, e se aposentar como campeão do One FC. A fera deu seu parecer sobre a decisão.

“Eu decidi parar porque eu não acho que o MMA estava me motivando o suficiente para me dedicar 100% à vida de atleta”, disse Roger em entrevista ao MMA Fighting. “Eu adorei, foi um prazer fazer essas 10 lutas profissionais de MMA, mas eu não tenho outras ambições nesse esporte. Eu fiz 36 anos, não queria competir depois dos 38, e eu não tenho muito mais a conquistar no MMA, algo que mudaria a minha carreira.

“Eu terminei minha carreira em alto nível. Eu teria mais a perder do que a ganhar se eu continuasse no MMA. Se eu tivesse a mesma paixão que eu tenho pelo Jiu-Jitsu no MMA eu continuaria, mas a única motivação que me manteria no MMA seria o dinheiro, mas eu sou contra fazer algo pensando só no dinheiro. Penso inclusive que eu não daria 100% de mim numa situação dessa, então eu decidi me aposentar e focar em outras coisas na minha vida.”

Dez vezes campeão mundial na faixa-preta, Roger segue como professor de Jiu-Jitsu e tem planos de crescer ainda mais com a sua equipe, com sede em Londres, além do Roger TV, projeto no qual a fera ensina seu melhores macetes pela internet.

E para você, amigo leitor, Roger Gracie fez a decisão certa ao se aposentar também no MMA? Comente conosco!