Saiba como assistir à pesagem do UFC São Paulo e de quebra ajudar projetos sociais

Quem quiser marcar presença na pesagem do UFC Fight Night: Brunson x Machida já tem como garantir o seu lugar. O UFC promove uma ação com instituições sociais de São Paulo e Rio de Janeiro. O fã que doar um quilo de alimento não-perecível vai receber em troca um ingresso para ver Lyoto Machida, Demian Maia e outras estrelas do UFC subirem à balança, no dia 27 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera.

O processo para realização da troca é simples. Basta levar uma embalagem de alimento não-perecível de no mínimo 1 kg a um dos pontos de troca e retirar a sua entrada para a pesagem (limite de oito ingressos por pessoa). A partir do dia 23 de outubro, os fãs terão a opção de levar os alimentos à bilheteria do Ginásio do Ibirapuera, localizado na Rua Manoel da Nóbrega, 1361, das 10h às 20h. Será distribuído um total de 4.500 ingressos. A ação acontece até o dia 27 de outubro, data da Pesagem do UFC Fight Night: Brunson x Machida. Todas as doações serão revertidas às seguintes instituições:

Usina de Campeões

Projeto social da Refinaria de Manguinhos, oferece aulas de artes marciais gratuitas para jovens e crianças. Criada pelo ex-lutador Pedro Rizzo, a Usina de Campeões atende cerca de 100 pessoas e tem o objetivo de formar cidadãos usando o esporte como forma de disciplina e educação.

Programa Municipal Banco de Alimentos de Santos André

Criado em 2000, é uma iniciativa da Prefeitura de Santo André que permite que a população de alta vulnerabilidade da cidade tenha acesso a alimentos de qualidade, assegurando uma nutrição saudável, além de reduzir desperdício de alimentos.

Nascidos para Vencer

Projeto social liderado por Dan Dimitrius e pelo peso meio-médio Serginho Moraes, ensina Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes da Cohab.

Centro de Treinamento Equipe Bronx Gold Team

Criado em 2012 pelo lutador Charles do Bronx, o projeto atende crianças em situação de vulnerabilidade na região do Guarujá.

Os portões para a Pesagem do UFC Fight Night: Brunson x Machida estarão abertos a partir das 15h, com uma série de atividades exclusivas para os fãs no UFC Vila, com presença de atletas convidados e das Octagon Girls.

Confira a agenda oficial do evento:

PESAGEM – UFC FIGHT NIGHT: BRUNSON x MACHIDA

15h00 – Abertura dos portões para o público

15h30 – Sessão de fotos e autógrafos com Atletas Convidados e Octagon Girls – UFC® Vila

17h00 – Q&A com Atletas Convidados – Palco Principal

17h35 – Cerimônia de entrega da ação social

18h00 – Atletas na balança

18h30 – Exibição do documentário “Nascidos para o Combate” – episódio Demian Maia

(Fonte: Assessoria de imprensa)