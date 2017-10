Vídeo: Mackenzie Dern finaliza com o Jiu-Jitsu no LFA 24 e se mantém invicta no MMA

Share it

Campeã mundial de Jiu-Jitsu em forte missão no MMA, Mackenzie Dern mais uma vez venceu e convenceu no esporte de luvinhas. A faixa-preta da Gracie Humaitá entrou em ação no LFA 24, em Phoenix no Arizona, nessa sexta-feira 13, e precisou de menos de três minutos para conquistar sua quarta vitória na invicta carreira nas grades, mais uma vez por finalização.

Após alguns tropeços para atuar na divisão de peso-palha, Mack decidiu subir de categoria e atuar no peso-mosca, categoria recentemente inaugurada no UFC. Sua adversária, Mandy Polk, era visivelmente maior e mais forte no dia da pesagem, mas Dern não se abalou e partiu com tudo para vencer.

No combate, Mackenzie teve boa atuação em pé. Com jabs precisos e confiança na trocação, Mackenzie levou Polk ao solo após bela sequência de socos que terminou em um knockdown. Após levar a adversária para o chão, Mack atacou direto nas costas e pegou no mata-leão, aos 2min55s do primeiro assalto.

