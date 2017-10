Ex-campeões Rafael dos Anjos e Robbie Lawler farão luta principal do UFC Winnipeg

Share it

O Ultimate preparou uma grande show para o duelo principal do UFC Winnipeg, no dia 16 de dezembro, no Canadá. Para encabeçar o card, os ex-campeões Rafael dos Anjos e Robbie Lawler ficarão frente a frente na divisão de meio-médios, em combate que pode definir o próximo desafiante de Tyron Woodley, campeão da categoria.

A luta, confirmada oficialmente pela organização nessa quinta-feira, dia 12, foi recebida como uma grande chance por Dos Anjos. Ex-dono do cinturão nos pesos leves, o brasileiro segue em busca ferrenha pelo cinturão da categoria de cima, e deu a entender que seu duelo contra Lawler é como se fosse uma disputa de cinturão interino.

Rafael disse, nas redes sociais: “Dois ex-campeões lutando, enquanto o atual campeão precisa de muitos meses para se recuperar de uma lesão. Se isso se parece um pato, anda como um pato e faz som de pato, então isso tem que ser um pato! Essa é uma luta de cinturão interino, não importa como venham a chamar.”

Dos Anjos (27v, 9d) segue nova caminhada no Ultimate, agora nos meio-médios. Em sua estreia na divisão, venceu Tarec Saffiedine na decisão, e em seu mais recente duelo despachou Neil Magny com um kata-gatame no primeiro assalto, no UFC 215, também no Canadá.

Lawler(28v, 11d, 1nc), por sua vez, vem de boa vitória sobre Donald Cerrone, no UFC 214, em julho. No duelo anterior, o atleta da ATT foi superado por Woodley, no combate em que perdeu a cinta.

E para você, amigo leitor, Rafael dos Anjos tem as habilidades necessárias para bater Lawler e desafiar o campeão Woodley?