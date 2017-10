6 lutas, 6 finalizações: Guto Campos e o ouro duplo no Floripa Open de Jiu-Jitsu

Share it

Professor GMI líder da Guetho Jiu-Jitsu, Guto Campos tem na sua essência a sede de vitórias de um grande competidor.

Com títulos expressivos na arte suave internacional, a fera entrou em ação para apoiar os seus alunos no Floripa Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, e vibrou com sua atuação no torneio.

Guto conquistou duplo ouro no master 2, com o título no meio-pesado e também no absoluto. Para chegar ao topo do pódio, o atleta fez seis lutas, três no peso e três no absoluto, e finalizou todas, cada qual com uma transição diferente.

Mesmo com o sucesso na competição de forma avassaladora, Guto Campos não deixou de comemorar a atuação de seus alunos, que o motivam em cada conquista.

Guto declarou em suas redes sociais: “Entre vitórias e medalhas, o que me deixou mais feliz no último final de semana foi ver a união demonstrada pela família Guetho durante toda a competição. Vocês são a minha inspiração e a minha força, muito obrigado por toda energia positiva e suporte de sempre. Vocês são simplesmente os melhores!”

No vídeo abaixo, veja as seis finalizações de Guto Campos que valeram duas medalhas de ouro para craque!

